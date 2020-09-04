أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط اليوم الجمعة

2020/09/04 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتنشر "الاقتصاد نيوز" قائمة بأسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم، اليوم الجمعة 4 أيلول 2020:

اسعار الدولار في الاسواق المحلية:

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 11840 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 32,71 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 744,98 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً = 1935,77$

سعر برميل نفط الخام برنت = 43,76 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي = 41,02 دولار

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