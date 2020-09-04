تقرير: السياسية الخارجية الأميركية لا تهتم بالشرق الأوسط وتعده منطقة مدمرة

2020/09/04 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير أمريكي أن الشرق الأوسط أصبح في السنوات الأخيرة أقل أهمية للسياسة الخارجية وللمصالح الأميركية، وان مصادر القرار في واشنطن تراه منطقة مدمرة.

إذ ذكر تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية، ان هذا التغيير يعكس الطبيعة المتغيرة للمصالح الأميركية، على الرغم من امتلاكها مصالح في الشرق الأوسط بحاجة الى الحماية، وأضاف التقرير ان واشنطن تركز حاليا في المنطقة على الحد من الإرهاب، وحماية تدفق النفط، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي فقط.

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