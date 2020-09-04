تقرير امني : ارتفاع في معدل هجمات تنظيم “داعش” في العراق

2020/09/04 | 11:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- رصد تقرير صادر عن “اتحاد أبحاث وتحليل الإرهاب”، ارتفاعاً في معدل هجمات تنظيم “داعش” في العراق على الرغم من تجريده من مناطق سيطرته، مشيراً إلى أن التنظيم مايزال قادراً على شن هجمات دموية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية.ويشير التقرير الذي نشره موقع “فوكس نيوز” وتابعته المستقلة اليوم الجمعة ، إلى أن فلول تنظيم […]

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