بالأرقام.. تراجع واردات نفط العراق والرواتب مقارنة بالعام الماضي

2020/09/04 | 11:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت {مؤسسة عراق المستقبل} ان واردات النفط العراقية في النصف الأول من العام الحالي 2020 تراجعت بنسبة 38% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وذكرت المؤسسة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الواردات النفطية خلال النصف الاول من السنة الحالية تراجعت بنسبة 38% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغت 26 ترليون دينار مقارنة مع 42.5 ترليون دينار من العام الماضي".وأضاف البيان "كما انخفضت نسبة الواردات غير النفطية خلال النصف الاول من السنة الحالية بمقدار 43% لتبلغ ترليوني دينار بعد ان كانت 3.54 ترليونات خلال السنة الماضية".وتابع البيان كما "انخفضت نسبة المصروفات الكلية بنسبة 39% مقارنة مع العام الماضي لتبلغ 26 ترليون دينار مقارنة مع بـ 45 ترليون دينار خلال العام الماضي".وأشارت المؤسسة الى ان "الرواتب الحكومية أنخفضت بنسبة 8% لتبلغ 18 ترليون دينار بعد ان كانت 19.7 ترليون دينار وانخفضت الرعاية الاجتماعية بنسبة 18% لتبلغ 7 ترليون بعد ان كانت 8.8 ترليون دينار وانخفضت نسبة خدمات الدين بنسبة 34% لتبلغ 4.8 ترليون دينار بعد ان كانت 7.2 ترليون دينار".ولفتت الى، ان "قيمة العجز الكلي خلال السنة الحالية بلغت 2.8 ترليون دينار مقارنة مع فائض خلال السنة الماضية بلغ 8.7 ترليون دينار".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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