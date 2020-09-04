اندلاع اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني شمالي دهوك

2020/09/04 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في إقليم كردستان، عن وقوع اشتباكات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي محافظة دهوك.

وذكرت المصادر ان عناصر الحزب المعارض لأنقرة، هاجموا آليات استخدمها الجيش التركي في تمهيد الطرق لتسهيل مرور عجلاته، قرب قرية شرانش التي كانت تقطنها أغلبية مسيحية قبل تهجيرها بسبب العمليات المتكررة للقوات التركية، فيما أكدت المصادر ان الجيش التركي لجأ إلى إطلاق النار بشكل عشوائي، وهو ما أدى إلى احتراق مولد الكهرباء بالقرية وعدد من المنازل، إضافة إلى اندلاع النيران في المزارع والبساتين التابعة لأهالي القرية.

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