2020/09/04 | 11:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد تقرير صادر عن اتحاد أبحاث وتحليل الإرهاب الدولي تنفيذ تنظيم داعش في العراق مئة هجوم خلال شهر آب الماضي.

وأشر التقرير الدولي ارتفاع نسبة العمليات المنسوبة للتنظيم الإرهابي إلى خمسة وعشرين في المئة خلال شهر آب مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، مبينا أن الهجمات تركزت في المناطق التي كانت تعتبر في السابق محررة من وجود الجماعات الإرهابية.

وحذر التقرير من عودة ظهور تنظيم داعش عبر مجموعة من الخلايا النائمة التي لا زالت نشطة في المناطق الرخوة أمنيا، على الرغم من إعلان هزيمة التنظيم في العراق نهاية عام الفين وسبعة عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: تنظيم داعش شن 100 هجوم في العراق خلال شهر آب الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: تنظيم داعش شن 100 هجوم في العراق خلال شهر آب الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).