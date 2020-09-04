فضيحة في اتحاد الكرة المصري

2020/09/04 | 12:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: أين نيوز} أعلن الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد الكرة المصري السابق، عن سرقة كأس الأمم الإفريقية من داخل مبنى الاتحاد.وأفاد شوبير في حلقته على قناة "تايم سبورت" الخميس، أن اتحاد الكرة قرر إنشاء متحف للكرة المصرية بمناسبة مرور 100 سنة عى تأسيس الاتحاد، وقرر وضع كأس إفريقيا الذي احتفظت به مصر بعد فوزها بالبطولة ثلاث مرات متتالية فيه ، لكنهم فؤجئوا بعدم وجود الكأس داخل حزينة الاتحاد.وأضاف أن بعض الموظفين قالوا إن كابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن هو من أخذ الكأس، وعند سؤاله نفى ذلك تماما، وقال" إنتم هتلبسوني تهمه؟".وكانت مصر احتفظت بالكأس مدى الحياة بعد فوزها بالبطولة في أعوام 2006 - 2008 - 2010، تحت قيادة الكابتن حسن شحاتة، والجيل الذهبي لتاريخ الكرة المصرية.وأثار هذا الإعلان موجة من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا المسؤولين على اتحاد الكرة بالفشل، وطالبوا بمحاسبتهم.وقال الصحفي الرياضي حسام عادل: " فوجئت بتصريحات منسوبة للكابتن أحمد شوبير بيؤكد فيها اختفاء كأس الأمم الأفريقية اللي احتفظت بها مصر عن أعوام 2006 / 2008 / 2010 ..الغريب إن الموضوع ده مش جديد ومعروف إن الكأس تم سرقته في أحداث حريق مبنى اتحاد الكرة في 2013".

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