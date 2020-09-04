وزارة النفط تؤكد إخماد حريق مصفى القيارة بالكامل

2020/09/04 | 12:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط عن اخماد الحريق الذي اندلع في احد خزانات مصفى القيارة بسبب سوء الاحوال الجوية والبرق الذي تسبب في اشتعال الوقود داخل الخزان .

وقال مدير عام شركة مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن ان اجهزة الدفاع المدني الى جانب فرق السلامة والاطفاء للشركات النفطية قد بذلت جهداً كبيراً في التعامل مع حريق احدى خزانات المصفى الذي كان يحتوي على كمية (5000متر مكعب ) من المنتجات العرضية ، معلناً اخماد الحريق بالكامل صباح هذا اليوم .

واشار عبد الرحمن الى عدم وجود خسائر او اصابات في صفوف العاملين بالمصفى ، واختصارها على الاضرار المادية .

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