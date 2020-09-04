قرار بتحويل منزل الوائلي في بغداد إلى متحف ومركز ثقافي

2020/09/04 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، المباشرة بتحويل دار الخطيب الراحل الشيخ احمد الوائلي الى متحف ومركز ثقافي بمدينة الكاظمية شمالي بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدار التي كان يسكنها العلامة الدكتور الشيخ وعميد المنبر الحسيني احمد الوائلي تم استملاكها من قبل امانة بغداد لتحويلها الى متحف يضم آثاره ومقتنياته الشخصية والثقافية والوثائقية ، وفتح مركز ثقافي تقام فيه الندوات والنشاطات الثقافية".

وكانت دائرة بلدية الكاظمية قد باشرت بعمليات ترميم وصيانة الدار وتهيئته احياءً لذكرى الخطيب الحسيني والشاعر الرائد الوائلي والتعريف به وبشخصيته واثاره العديدة وذلك بالتعاون مع عائلته.

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