الاعلان عن اخماد حريق نينوى: ظاهرة جوية اشعلت النيران بـ5 مليون لتر من النفط

2020/09/04 | 12:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الجمعة (4 ايلول 2020)، السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق للنفط الخام بسعة 5 مليون لتر مكعب يجاوره اربع مستودعات بنفس السعة تحتوي على منتجات نفطية متنوعة في مصفى القيارة شمال العراق في محافظه نينوى.

وقال بوهان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المستودع تعرض لصعقة رعدية مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث من ايلول والذي اشعال النيران في قمة الخزان المرتفعة مما استدعى تدخل واستنفار كامل لجهد الدفاع المدني لإسناد فرق اطفاء النفط المعنية بإخماد الحرائق النفطية".

وأضاف أن "هذا الاسناد جاء بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط بطلب الاستعانة بجهد الدفاع المدني للسيطرة واحتواء الحادث وابعاد خطرها عن المستودعات النفطية المجاورة وتفادي وقوع كارثة اقتصادية في المصفى".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني لم تألوا جهد إلا وقدمته طيلة 36 ساعة عمل مضني متواصل من اجل السيطرة واخماد النيران بمشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء وبمشاركة الجهد الآلي الثقيل من شفلات وحفارات لطمي المنتوج بالتراب مع استمرار عمليات تبريد المستودعات النفطية المجاورة بالماء المخلوط بالفوم ".

وأكد بوهان أن "العملية لم تتوقف طيلة ساعات الاخماد بعد توفير مصدر مياه قريب من موقع الحريق للحفاظ على تبريد الخزانات وعدم تأثرها بدرجات الحرارة العالية من جراء الحريق".

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