العراق: تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة

2020/09/04 | 12:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، برئاسة الفريق، أحمد طه هاشم، وتعرض نتائج أعمالها أ...

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