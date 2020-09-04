مدير عام الدفاع المدني يعلن السيطرة واخماد حريق مصفى القيارة

2020/09/04 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان السيطرة واخماد ح حريق اندلع داخل مستودع عملاق للنفط الخام بسعة 5 مليون لتر مكعب تجاوره اربعة مستودعات بنفس السعة تحتوي على منتجات نفطية متنوعة في مصفى القيارة في محافظه نينوى .وذكر بيان للمديرية : تعرض المستودع لصعقة رعدية مساء يوم الأربعاء ما ادى الى اشتعال النيران في قمة الخزان المرتفعة مما استدعى تدخلا واستنفارا كاما لجهد الدفاع المدني لإسناد فرق اطفاء النفط المعنية بإخماد الحرائق النفطية بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط بطلب الاستعانة بجهد الدفاع المدني للسيطرة واحتواء الحادث وابعاد خطرها عن المستودعات النفطية المجاورة وتفادي وقوع كارثة اقتصادية في المصفى ./انتهى3

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