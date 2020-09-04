2020/09/04 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا
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الديوانية/ نينا/ سجلت الديوانية اليوم /239/ اصابة بكورونا .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لميلداء الحسناوي انه" تم تسجيل /239/ اصابة بكورونا مقابل /129/ حالة شفاء / انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تسجل اليوم /239/ اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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