صحة ديالى تعلن تسجيل / 85 / اصابة بمرض كورونا و /133 / حالة شفاء

2020/09/04 | 12:45 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن تسجيل / 85 / اصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ /474/ مسحة جديدة أظهرت / 85 / حالة اصابة بفايروس كورونا منها / 10 / لكوادر طبية وصحية ومختبرية و133 حالة شفاء ./انتهى

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