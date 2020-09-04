بالصور.. سواعد عراقية تمنع 'كارثة اقتصادية' وشيكة

2020/09/04 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الجمعة، عن إخماد الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء الماضي في مصفى القيارة بمحافظة نينوي.

وقال بوهان في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تمت "السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق للنفط الخام بسعة خمسة ملايين لتر مكعب تجاوره أربع مستودعات بنفس السعة تحتوي على منتجات نفطية متنوعة في مصفى القيارة في محافظة نينوى".

وأضاف: "حيث تعرض المستودع المذكور لصعقة رعدية مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث من أيلول والذي اشعال النيران في قمة الخزان المرتفعة مما استدعى تدخلاً واستنفاراً كاملاً لجهد الدفاع المدني لإسناد فرق اطفاء النفط المعنية بإخماد الحرائق النفطية بعد ان تقدمت فرق اطفاء النفط بطلب الاستعانة بجهد الدفاع المدني للسيطرة واحتواء الحادث وابعاد خطرها عن المستودعات النفطية المجاورة وتفادي وقوع كارثة اقتصادية في المصفى".وتابع بوهان أن "فرق الدفاع المدني لم تألُ جهداً إلا وقدمته طيلة 36 ساعة بعمل مضنٍ متواصل من أجل السيطرة وإخماد النيران بمشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء وبمشاركة الجهد الآلي الثقيل من شفلات وحفارات لطمي المنتوج بالتراب مع استمرار عمليات تبريد المستودعات النفطية المجاورة بالماء المخلوط بالفوم والتي لم تتوقف طيلة ساعات الاخماد بعد توفير مصدر مياه قريب من موقع الحريق للحفاظ على تبريد الخزانات وعدم تأثرها بدرجات الحرارة العالية من جراء الحريق".وأردف قائلاً: "طوبى لأبطال الدفاع المدني صمام امان العراق وهله الذين نذروا انفسهم لحماية ارواحكم وممتلكات شعبهم الحاضرين الواجدين المتواجدين في كل الحوادث الكبيرة قبل الصغيرة المضحين الأباة فطوبى لأبطال العراق بأبنائه البررة".





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