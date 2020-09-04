وزارة العمل تحدد موعد اطلاق الدفعة الخامسة من رواتب الإعانة

2020/09/04 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة ، موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أنه “بناءً على توجيهات وزير العمل عادل الركابي ستقوم هيأة الحماية الاجتماعية بإطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل”

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