الخارجية الفرنسية تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية

2020/09/04 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الخارجية الفرنسية الولايات المتحدة الأميركية بإلغاء العقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أكد في تصريح أن الإجراءات المعلن عنها اعتداء خطير على المحكمة وتضع التعددية واستقلال القضاء في موضع تساؤل، إضافة لتهديدها تعهد بدعم فرنسا الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها.

وأشار لودريان إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على بنسودا بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، داعيا الولايات المتحدة الى التراجع عن العقوبات التي فرضتها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ورئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة الذي تم وضعه على القائمة السوداء للعقوبات.

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