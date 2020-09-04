سوسيولوجيا ماكس فيبر - مالك ابوعليا

2020/09/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتبة المقالة، الماركسية السوفييتية بياما بافلوفنا جايدينكو*ترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجم1- ماكس فيبر وعصرهكان تشَكّل نظرات فيبر الاجتماعية-السياسية ومواقفه النظرية متأثراً بشكلٍ كبير بالوضع الاجتماعي والسياسي في ألمانيا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وظروف العلم في ذلك الوقت، وقبل كل شيء، وضع الا ......





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