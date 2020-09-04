المفيش والبح - محمد زكريا توفيق

2020/09/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق ما هو "المفيش"، وماذا تعني كلمة "بح"؟ كلمة بح أعتقد أن جذورها قبطية قد أتتنا من مصر القديمة، وهي من أول الكلمات التي يتعلمها أطفالنا وتعني "مفيش".



كلمة مفيش مرادفة لكلمة بح، وبح تعني مفيش.



وكلاهما بمعنى عدم وجود الشيء.



يمكننا تعريف المفيش أو البح أو اللاشيء بأنه الشيء الغير موجود.



بالرغم من عدم وجوده، إلا أنه يلعب دورا هاما في تصورنا وأفكارنا.



العلوم والفنون والفلسفة والمنطق والرياضيات ......





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