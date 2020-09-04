إما أن -نكون او لا نكون-... - عائشة العلوي

2020/09/04 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عائشة_العلوي بعد الحرب العالمية الثانية، تم إعادة توزيع العالم على الخريطة، وباتفاق يسوده الخوف من الانهيار التام باستعمال قلم الحبر بعلامة "BIC" وبمساعدة القوة الصاعدة الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أنه اليوم يتم إعادة تقسيم العالم بمساعدة المتطرفين وأشباه المتطرفين وأشباه الليبراليين بقيادة القطب المسيطر وباستعمال العنف والحروب والعنصرية وسياسة تهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر، ازدادت حدتها مع انهيار ......





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