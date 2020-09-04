2020/09/04 | 12:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت اسعار العملات والمعادن اليوم، الجمعة ، 4 - 9 - 2020 ، استقرارا عند حدودها القياسية، حيث بيع الدولار الاميركي في بورصة الكفاح بسعر 123,500 في مقابل سعر شراء بلغ 122,500 وفي ادناه اسعار العملات والمعادن..

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اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,500

سعر شراء الدولار : 122,500

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 11840 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 32,71 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 744,98 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1935,77$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 43,76 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 41,02 دولار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق الاوراق المالية تصدر نشرة بأسعار البيع والشراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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