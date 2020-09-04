سائرون: سنحضر جلسة الغد وسنمضي مع الكتل لاقرار قوانين الاستحقاق الانتخابي

2020/09/04 | 13:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه يسحضر جلسة الغد البرلمانية بعد انقضاء العطلة التشريعية.

وقال في بيان صحفي ان : الفصل التشريعي والذي ستبدا جلساته غدا مهم لما فيه من قوانين مهمة بحاجة الى توافق سياسي يضمن تحقيق مطالب الجماهير .

واضاف الشمري ان : تحالف سائرون سيمضي مع الكتل السياسية لاقرار القوانين الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشدد على ضرورة المضي باقرار القوانين ان كانت خاة بالانتخابات او المتعلقة بالجوانب الاخرى المتوافقة مع مطالب الجماهير المشروعة.انتهى

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