ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

2020/09/04 | 13:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ليونيل ميسي حسم مصيره مع نادي برشلونة.



وقرر البقاء مع النادي.

وذكرت “ماركا”، أن “الأسباب التي غيرت قراره هي موقف برشلونة غير المرن لبيع ميسي، والذي اتضح في اجتماع بين خورخي ميسي وكيل أعمال ووالد ليو، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي”.

وأضافت أن “الخيار الوحيد المتبقي لـ ميسي هو الذهاب إلى المحكمة لإنهاء عقده، ولا يرغب الأرجنتيني في فعل ذلك، وكذلك الأندية الراغبة في ضمه، وعلى رأسهم مانشستر سيتي”.

وبينت أن “ميسي لا يريد الرحيل عن برشلونة بشكل سيئ، لقد شاهد بالفعل ما حدث مع صديقه نيمار، ولا يريد مغادرة النادي الذي تألق فيه طوال حياته”.

يذكر ان اندية سيتي وباريس سان جيرمان، لا تريد المخاطرة بقرار في المحاكم يمكن أن يتعارض معهم في المستقبل.



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