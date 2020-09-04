أمانة بغداد: المباشرة بتحويل منزل الشيخ الوائلي إلى متحف ومركز ثقافي

2020/09/04 | 13:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، المباشرة بتحويل دار الخطيب الراحل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي إلى متحف ومركز ثقافي بمدينة الكاظمية .وذكر بيان للأمانة تلقته /المعلومة/، أن”الدار التي كان يسكنها العلامة الدكتور الشيخ وعميد المنبر الحسيني أحمد الوائلي تم استملاكها من أمانة بغداد لتحويلها إلى متحف يضم آثاره ومقتنياته الشخصية والثقافية والوثائقية ، وفتح مركز ثقافي تقام فيه الندوات والنشاطات الثقافية” .وكانت دائرة بلدية الكاظمية قد باشرت عمليات ترميم وصيانة الدار وتهيئته إحياءً لذكرى الخطيب الحسيني والشاعر الرائد الوائلي ،والتعريف به وبشخصيته وآثاره العديدة ،وذلك بالتعاون مع عائلته.انتهى/25

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