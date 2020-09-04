كتلة النصر: زيارة ماكرون تمثل اعترافاً بعودة العراق الى دوره الاقليمي

2020/09/04 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغريدة الزرفي:

الزيارة الرئيس ماكرون الى العراق وما يحمل عمقها من إعترافٍ ودعمٍ فرنسي بعودة العِراق الى دورهِ الإقليمي كمحطة إستقرار المنطقة سياسياً وإقتصادياً وأمنياً، يُمثل مرحلةً جديدة من ربط المصالح المُشتركة المُتعددة وفتح خطوط الإستثمار والعمل بين العِراق ( سيد نفسه ) ودول الإتحاد الأوربي .

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