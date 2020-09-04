العراق: القبض على شخصين يشتبه باستهدفهما رتلا تابعا للتحالف الدولي

2020/09/04 | 13:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، إن القوات الأمنية قبضت على شخصين للاشتباه باستهدافهما رتلا تابعا للتحالف الدولي....

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