كوردستان وتركيا تشددان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين

2020/09/04 | 13:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني زيارة تركيا بلقاء وزير الخارجية التركي في أنقرة - صورة: رئاسة إقليم كوردستان

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