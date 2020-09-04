2020/09/04 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔷️1- الاكتفاء بالحد الادنى المطلوب من مندوبي الوسيلة الاعلامية وتزويدنا باسماءهم مسبقا.🔷️2- الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات (الكفوف) وعلى ان يستمر بها طوال مدة تواجده ومن لم يلتزم سيمنع من الدخول.🔷️3- يتوجب على جميع المندوبين البقاء في المركز الصحفي طوال فترة تواجدهم في المجلس ولا يسمح بالخروج منه لأي سبب كان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدائرة الاعلامية البرلمانية تعلن ضوابط حضور الصحفيين لجلسة الغد وفقا للضوابط التالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدائرة الاعلامية البرلمانية تعلن ضوابط حضور الصحفيين لجلسة الغد وفقا للضوابط التالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدائرة الاعلامية البرلمانية تعلن ضوابط حضور الصحفيين لجلسة الغد وفقا للضوابط التالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).