2020/09/04 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بعد ورود اخبار عن وجود جريمة قتل ثلاثة نساء وإصابة رابعة في الهارثة على الفور تم تشكيل فريق عمل باشراف و متابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم و الانتقال إلى مكان الجريمة ومن خلال التحري وجمع المعلومات تم والتعرف على هوية القاتل الهارب وتم كشف ملابسات الجريمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة توضح: جريمة قتل في الهارثة بسبب مشاكل عائلية المركز الخبري الوطني.

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