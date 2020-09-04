وفد حكومي يفتتح اللجنة الفرعية الثالثة لتعويض المتضررين في سنجار

2020/09/04 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

افتتح وفد حكومي اليوم الجمعة، اللجنة الفرعية الثالثة لتعويض المتضررين في سنجار.وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الإرهاب طارق المندلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”الوفد الذي ضم أيضاً رئيس اللجنة الفرعية الثالثة القاضي عمر عادل افتتح اللجنة الفرعية الثالثة في محافظة نينوى لتعويض المتضررين بقضاء سنجار”، لافتاً إلى أن”قضاء سنجار شهد حركة دؤوبة كان محركها دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ببذل جميع الجهود لإنصاف المكون الأيزيدي بإطلاق الحقوق التي نصت عليها قوانين مؤسسة الشهداء ،وعودة النازحين إلى ديارهم ،وإعادة إعمار سنجار ،وتعويض أهالي المنطقة لمن شمل بقانون المؤسسة”.

وأضاف المندلاوي: أن”الوفد حضر إلى قضاء سنجار ممثلاً مؤسسة الشهداء ،وبإشراف مباشر من مستشار رئيس الوزراء هشام داود وبمساعدة هاشم السنجاري ممثل لجنة التعايش السلمي في قضاء سنجار ،الذي قام بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لافتتاح أعمال اللجنة الفرعية الثالثة بنينوى ،التي تعنى بتعويض المتضررين بسنجار من الأيزيديين من ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين ،والمتضررة أموالهم من الحرق والقصف” .وأشار إلى أن “قضية الأيزيديين والمحنة التي واجهت هذا المكون الأصيل مثلت جزءاً مهماً من اهتمام دولة رئيس الوزراء ،الذي وجه الجهات ذات العلاقة ببذل كل الممكن لضمان حصول الأيزيديين الكرام على حقوقهم من دون مشقة وعناء ،ولذا كانت المباشرة بتشكيل هذه اللجنة المهمة لاختصار الروتين الإداري بين المستفيدين من قوانين المؤسسة وبين دوائرها المختلفة التي تواصل مهامها ،بالرغم من التحديات نحو إنجاز معاملات المواطنين الكرام من ذوي الضحايا “.انتهى/25

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