السوخوي العراقية توجه ضربتين على هدفين في قاطع صلاح الدين

2020/09/04 | 14:06 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} نفذت طائرات السوخوي العراقية، ضربتين جويتين في قاطع عمليات محافظة صلاح الدين.





وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "وفقاً لمعلومات دقيقة، طائرات السوخوي العراقية وجهت ضربتين جويتين على هدفين في قاطع عمليات صلاح الدين".

عمار المسعودي

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