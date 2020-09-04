2020/09/04 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 23 دقيقة

طائرات السوخوي العراقية توجه ضربتين جويتين على هدفين في صلاح الدين

منذ 3 ساعات

تدمير وحرق وكر لعصابات داعش ضمن قاطع سامراء

منذ 3 ساعات

المنافذ: ضبط مواد مخالفة في منفذي مندلي وزرباطية الحدوديين

منذ 18 ساعة

خبراء المتفجرات يعالجون أكثر من 100 صاروخ في نينوى

منذ يوم واحد

الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية والعسكرية في مقر العمليات المشتركة

منذ يوم واحد

تحقيقات حوادث قتل المتظاهرين على طاولة مباحثات القضاء والامن الوطني

منذ يوم واحد

الاعلام الامني تعلن عن انطلاق عملية امنية في وادي الثرثار

منذ يوم واحد

النزاهة: ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية بأربعة مذاخر في البصرة

منذ يوم واحد

ضبط عجلة مخالفة في منفذ طريبيل الحدودي

منذ يوم واحد

حالتا انتحار في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائيَّة أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ طربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائيَّة أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ طربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).