علي التميمي : تقسيم البلد لدوائر متعددة..الأفضل بتحقيق إرادة الناخبين وتمثيل كوتا النساء والاقليات

2020/09/04 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميني ان : تقسيم البلد لدوائر متعددة..الأفضل بتحقيق إرادة الناخبين وتمثيل كوتا النساء والاقليات.وقال في بيان صحفي اليوم : تم التصويت في البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الامر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها ٢٤٠ دائرة في عموم العراق.واضاف التميمي : يحتاج البرلمان ان يصوت على ملحق الدوائر ..لان هذا الملحق جزء من المادة ١٥ من هذا القانون والتي اجلت التصويت لاحقا على هذا الملحق .واوضح ان تقسيم البلد إلى دوائر متعددة هو الأفضل في تحقيق إرادة الناخبين كما يحقق إرادة تمثيل النساء الكوتا وتمثيل الاقليات وايضا بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب البايومتري والذي يحقق العدالة .واشار التميمي الى ان البرلمان ملزم بالتصويت بموجب المادة ٨ من هذا القانون ./انتهى3 .

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