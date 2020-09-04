مصادر نيابية تكشف عن مقترح لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي أو شبه رئاسي

2020/09/04 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر نيابية عن مقترح لتحويل نظام الحكم في العراق إلى رئاسي أو شبه رئاسي بما يضمن العبور بالبلاد إلى بر الأمان وتجاوز العقبات السياسية.

المصادر أكدت أن الكثير من النواب يدعمون مقترح جعل نظام الحكم في العراق رئاسيا، كون العملية السياسية تتميز بوجود الكثير من الاقطاب غير المتوافقة والذي انعكس بشكل سلبي على اوضاع البلاد، مشيرة إلى أن اعتماد النظام الرئاسي سيختزل الكثير من الحلقات التي قادت إلى انهيار العراق وأضعفت القانون، إلا أن الأمر بحاجة إلى توافق سياسي لتمرير المقترح.

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