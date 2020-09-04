مرجع ديني يدعو إلى التخطيط لـ'نظام سياسي حر' ويوجه تحذيراً

2020/09/04 | 14:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، إلى التخطيط والعمل للوصول إلى "نظام سياسي حر" في العراق، فيما حذّر مما سماها "أيادٍ خبيثة" تحول دون ذلك.

وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية المتلفزة، بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "على قادة هذا الشعب البطل والمتلاحم، أن يثقوا به، وأن يكونوا في مستواه في البطولة والشجاعة، إذ لا يصلح المتردد أو الخائف على مصالحه، أن يكون قائداً لهذا الشعب"، مبيّناً أن "هذه الملحمة، تجعل على عاتق القادة، مسؤولية التخطيط للمستقبل لتجاوز نقاط الضعف".

وأكد المدرسي "ضرورة التخطيط والعمل من أجل الوصول إلى نظامٍ سياسيٍ مستقرٍ وحرٍ، يقوم على أسس التشاور والفرص المتكافئة للجميع"، مشيراً إلى "صعوبة هذا الهدف، لأسباب تأريخية وأخرى خارجية تتمثل بالأيادي الخبيثة التي تحاول دوماً التفرقة بين الناس، سواء على مستوى طوائفه وقومياته، أو على مستوى قياداته".ودعا المدرسي إلى "تجاوز هذه العقبات، وترك المناكفات السياسية والخطابات التحريضية، لأجل الوصول إلى إستقرار الوضع السياسي في العراق كونه يعدّ خدمةً كبيرة للجميع".

وحث على "وضع خطط جادّة لبناء البنى التحتية، التي يعاني منها البلد بشكل كبير، والتخطيط لأجل بناء الإنسان وتنميته، بدءاً من رياض الأطفال وصولاً إلى التعليم العالي في الجامعات العراقية"، مؤكداً أن "المسؤولية في إطار تأسيس نظام تربوي متكامل، لا تقع على عاتق الدولة فحسب، بل هي من مسؤوليات الأسرة والعلماء والمنظمات التربوية أيضاً".وشدد المرجع الديني على أن "يكون الاقتصاد متيناً يقوم على أساس الزراعة المتطورة، والصناعة والتجارة والسياحة، وعدم الإتكال على الواردات النفطية".وأكّد المدرسي، "ضرورة أن تكون للعراق علاقات تعايش ومصالح مشتركة مع الدول والشعوب المجاورة، العربية منها والإسلامية، وضرورة تنمية العلاقات معها قبل التفكير في إيجاد علاقات مع دول بعيدةٍ عن العراق جغرافياً".

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