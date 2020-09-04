النزاهة توضح تفاصيل ضبط عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيَّةٍ معدةٍ للتهريب في الأنبار

2020/09/04 | 14:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل إحباط عمليَّةٍ لتهريب عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيَّة عبر منفذ طربيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينةً ضبط أربعة متهمين خلال العمليَّة.

واشارت الدائرة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، إلى تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، وبالتعاون مع استخبارات فرقة المشاة الأولى – قيادة عمليات الأنبار، من ضبط ست شاحناتٍ محملةٍ بكمياتٍ كبيرةٍ من الأسلاك الكهربائيَّة بأشكال وأحجام مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ طربيل الحدودي بصورةٍ مخالفةٍ للقانون.

وتابعت الدائرة مشيرةً إلى استحصال موافقة السيد قاضي التحقيق المختص بضبط كل ما له مساس بالجريمة، إذ تم تأليف فريق عملٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والانتقال إلى السيطرات الخارجيَّة القريبة من المنفذ بمساندة الجهات المتعاونة، وتم ضبط العجلات، فضلاً عن المتهمين بعمليَّة التهريب.

وبينت الدائرة أن التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود مخالفاتٍ وتلاعب في الكميات ونوعيَّة المواد، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد، وعرضه رفقة أوراق التحقيق الأوليَّة والمتهمين الأربعة المضبوطين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المتهمين، وحجز الشاحنات مع المواد المضبوطة.

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