2020/09/04 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفصحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل إحباط عمليَّةٍ لتهريب عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيَّة عبر منفذ طربيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مبينةً ضبط أربعة متهمين خلال العمليَّة.الدائرة أشارت إلى تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، وبالتعاون مع استخبارات فرقة المشاة الأولى – قيادة عمليات الأنبار، من ضبط ست شاحناتٍ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توضح تفاصيل ضبط عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيَّةٍ معدةٍ للتهريب في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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