الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تتوفر بنطاق واسع قبل هذا الموعد

2020/09/04 | 14:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ان لقاحات التحصين والوقاية من فيروس كورونا لن تتوفر على نطاق واسع قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت هاريس، في تصريح نقلته رويترز، اليوم (4 آيلول 2020): "لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل".

واضافت: "هذه المرحلة (الثالثة) يجب أن تستغرق وقتا أطول لأننا نحتاج لمعرفة مدى الحماية الحقيقية التي يوفرها اللقاح، ونحتاج أن نتأكد أيضا أنه آمن"، في إشارة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاحات قبل الموافقة على استخدامها.

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