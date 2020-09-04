كوتينيو يعود لبرشلونة وكومان يوظفه في دور بارز

2020/09/04 | 14:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: أين نيوز} أستقر رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة على كيفية توظيف البرازيلي فيليب كوتينيو العائد من فترة إعارة لموسم واحد مع بايرن ميونخ الألماني.وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن كوتينيو قد انضم بالفعل لتدريبات البارسا صباح اليوم الجمعة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد تتويجه مؤخرا بدوري أبطال أوروبا مع العملاق البافاري.ولفتت إلى أن كوتينيو أبلغ المقربين منه أن متحمس للنجاح مع برشلونة هذه المرة في ظل التعاقد مع مدرب جديد والاعتماد على خطط جديدة ربما تضاعف آماله.وأضافت أن اللاعب البرازيلي كان مقررا أن يبدأ التدريبات يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلا أنه قرر العودة للمران في وقت مبكر، تأكيدا منه على رغبته في إقناع كومان بأن يكون جزءا مهما في المشروع الجديد للفريق.وبينت أن كوتينيو قطع إجازته الصيفية التي بدأت فور تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس/ آب الماضي.وذكرت أن إدارة البارسا ستحسم مع كوتينيو وكومان مصير اللاعب في الفترة المقبلة، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن النجم البرازيلي بصدد أن يكون ركيزة أساسية في الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.وأكدت أن الجهاز المعاون لكومان في برشلونة، أدرك تماما أن كوتينيو لن يكون فعالا كلاعب وسط ثالث ليكون بديلا لإنييستا في المهمة التي جاء من أجلها إلى برشلونة وذلك لضعف قدراته الدفاعية في الارتداد للخلف.وكشفت أن كومان ومعاونيه استقروا على أن خطورة كوتينيو تأتي في مباغتة المنافسين من خلال التحرك بين الخطوط، حيث سيميل يسارا لمعاونة كل من جريزمان أو فاتي أو عثمان ديمبلي أو برايثوايت قبل أن يتحرك لعمق الهجوم.بينما سيتولى ليونيل ميسي - حال بقائه مع الفريق - مهمة تحريك هجمات الفريق الكتالوني من الجهة اليمنى، وسيكون منسجما مع كوتينيو في التحركات.

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