2020/09/04 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، بياناً أبدت فيه استغرابها من صدور أوامر بتعيينات في مراكز وصفتها بـ ’’الحساسة’’ فيما توعدت اللجنة، الحكومة بموقف أكدت أنه سيكونهناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تستغرب صدور اوامر حكومية بتعيينات في مراكز حساسة المركز الخبري الوطني.

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