بالصور.. تفجير ومعالجة أوكار داعشية ودراجة مفخخة في صحراء الرطبة

2020/09/04 | 14:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة ضمن الفرقة الأولى في قيادة عمليات الأنبار عملية استباقية، وفقاً معلومات استخبارية دقيقة من محورين في مناطق صحراء جنوبي الرطبة، وتمكنت من العثور على عدد من الأوكار للإرهابيين، حيث عملت على تفجيرها، كما عثرت على عجلة مفخخة، وقد تمت معالجتها من قبل كتيبة الهندسة العسكرية، في حين عثرت أيضاً على دارجة نارية متروكة تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش، وعلى ٤ عبوات ناسفة متنوعة، تم التعامل معها أصوليا.

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