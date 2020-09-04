الدائرة الاعلامية البرلمانية تعلن اجراءاتها الوقائية الخاصة بدخول الصحفيين والاعلاميين لتغطية الجلسات

2020/09/04 | 14:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب عن اجراءاتها الوقائية والصحية الخاصة بدخول الصحفيين والاعلاميين لتغطية الجلسات.

وذكرت في بيان صحفي أن : دخول مندوبي وسائل الاعلام الى مبنى المجلس سيكون عبر الاكتفاء بالحد الادنى المطلوب من مندوبي الوسيلة الاعلامية .

واشار الى اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات (الكفوف) على ان يستمر بها طوال مدة تواجده ومن لم يلتزم سيمنع من الدخول.

وتابع : يتوجب على جميع المندوبين البقاء في المركز الصحفي طوال فترة تواجدهم في المجلس ولا يسمح بالخروج منه لأي سبب كان وذلك لأن الوضع الصحي لا يسمح بتنقل الاعلاميين خارج المركز وبعكسه ستقوم الجهات الامنية باخراج المخالف من المبنى حفاظا على سلامة الاجراءات التنظيمية والصحية خدمة للجميع.

ووضعت الدائرة الاعلامية الرقم الاتي للاتصال: 07814535179 لتسجيل الاسماء.

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