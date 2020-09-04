زمن موناليزا الحزينة: الفصل الرابع/ 5 - دلور ميقري

2020/09/04 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري كان علي يتقلب على جمر القلق، مترقباً طوال الوقت الطريقَ الوعر، المار من أمام الدكان والمفضي إلى دار أسرته.



معلّمه، آكو، لحظَ ما اعترى أجيره من علامات الهم منذ حضوره إلى العمل صباحاً.



ولأن فتيات الحارة العليا، الدرزيات، كن يخطرن من أمام الدكان في طريقهن إلى السوق أو المدرسة، افترضَ المعلّمُ أنّ الفتى متعلقُ القلب بإحداهن.



لكن طبيعة الرجل، المتسمة بالتحفّظ والصرامة، منعته من وضع ذلك الافتراض على محك ......





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