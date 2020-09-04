اننا نواصل القول ... انهم يواصلون الفعل - عدنان الصباح

2020/09/04 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح نعم لا زال موقفنا ثابت على رفض صفعة العصر والضم والاحتلال وما لف لفهم ولازلنا نكرر موقفنا اللفظي هذا في كل مناسبة بلا تردد ولا تراجع ولا زلنا نوال الاعلان عن رفض العودة للتنسيق مع الاحتلال ونعلن استعدادنا لمواصلة ذلك مهما كلفنا الامر هذا ما يفهم من كل الخطابات التي القيت في اجتماع الفصائل بلا مواربة من احد لكن الاسئلة التي تراود المواطن الفلسطيني كثيرة وكبيرة فنحن لا زلنا نواصل القول والرفض في حين ......





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