زندقات - نادية خلوف

2020/09/04 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الزنادقة الجدد يقول بشّار بن برد :إبليسُ أفضلُ من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الفجارالنارُ عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النارِماهي الزندقة، أو الهرطقة يعتقد أن الزندقة أطلقت تاريخياً لأول مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية ومدعو النبوة والذين يعتقدون بوجود قوتين أزليتين في العالم وهما النور والظلام ، لكن تغير المصطلح مع الزمن، و ......





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