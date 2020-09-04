الانبار: التبادل التجاري مع سوريا عبر القائم لا يتجاوز الـ 25%

2020/09/04 | 14:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، نسبة التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” نسبة التبادل التجاري بين العراق وسوريا عبر منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لا تتجاوز نسبته الـ 25% على خلفية اجراءات كورونا فضلا على ان التجارة المعتمدة حاليا بين البلدين مقصرة على الفواكه والخضار دون استيراد بقية المواد “.واضاف ان” حركة التبادل التجاري بين البلدين كانت متوقعة ان تصل الى نسبة عالية الا ان الطلب على المواد الانشائية والمواد الاخرى من قبل التجار عبر الاراضي السورية غير متوقعة واختصرت على الفواكه والخضراوات وهذا الجانب لا يلبي مستوى الطموح وكنا نتوقع نشاط كبير لحركة البضائع من والى العراق ، مبينا ان” المنفذ لا يشهد سوى دخول نحو 60 شاحنة محملة بالفواكه والخضار وهي نسبة تعد قليلة مقارنة ما كان متوقعا ان تصل عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الى 800 شاحنة ، مؤكدا الامل في انتعاش التبادل التجاري مع سوريا في المرحلة المقبلة “.



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