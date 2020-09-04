العثور على اعتدة متنوعة غرب الانبار

2020/09/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عثرت قوة مشتركة على اعتدة متنوعة غرب الانبار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني : ان قوة مشتركة ضمن الفرقة الأولى في قيادة عمليات الأنبار نفذت عملية استباقية، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من محورين في مناطق صحراء جنوبي الرطبة غرب الانبار.واضاف البيان ان القوة عثرت على عدد من الأوكار للإرهابيين، وتم تفجيرها، كما عثرت على عجلة مفخخة، وقد تمت معالجتها من قبل كتيبة الهندسة العسكرية.وتابع: انه تم العثور أيضاً على دارجة نارية متروكة تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش، وعلى ٤ عبوات ناسفة متنوعة،./انتهى3

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