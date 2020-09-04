ضبط اربعة اشخاص وعجلات محملة بمواد كهربائية معدة للتهريب في الأنبار

2020/09/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / احبطت هيئة النزاهة عمليَّةٍ لتهريب عجلاتٍ محملةٍ بمواد كهربائيَّة عبر منفذ طربيل الحدودي بمحافظة الأنبار، مشيرة الى ضبط أربعة متهمين خلال العمليَّة. وذكر بيان للهيئة : تم ضبط ست شاحناتٍ محملةٍ بكمياتٍ كبيرةٍ من الأسلاك الكهربائيَّة بأشكال وأحجام مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها عبر منفذ طربيل الحدودي بصورةٍ مخالفةٍ للقانون. واشار إلى استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص بضبط كل ما له مساس بالجريمة، تم تأليف فريق عملٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة والانتقال إلى السيطرات الخارجيَّة القريبة من المنفذ بمساندة الجهات المتعاونة، وتم ضبط العجلات، فضلاً عن المتهمين بعمليَّة التهريب. وتابع البيان أن التحقيقات الأوليَّة قادت إلى وجود مخالفاتٍ وتلاعب في الكميات ونوعيَّة المواد، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد، وعرضه رفقة أوراق التحقيق الأوليَّة والمتهمين الأربعة المضبوطين على قاضي التحقيق المختص، الذي قرَّر توقيف المتهمين، وحجز الشاحنات مع المواد المضبوطة./انتهى3

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