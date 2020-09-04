خطيب جمعة النجف : يجب تنفيذ قرار الانسحاب الامريكي وهو قرار رسمي وبرلماني

2020/09/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نينا

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النجف /نينا/ اكد امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانچي ، ان قرار الانسحاب الامريكي برلماني رسمي يجب تنفيذه.وقال القبانچي” في حديث الجمعة الاسبوعي الذي يلقيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ان الانسحاب الامريكي من العراق هو قرار برلماني رسمي يجب تنفيذه مستهجنا تصريحات مستشار رئيس الوزراء معتبرا اياها غير موفقة، .



وقال “ ان شعبنا ينتظر من المجلس ثلاثة امور : الانتظار الاول اقرار قانون الانتخابات المبكرة، والانتظار الثاني سن التشريعات المعطلة، والانتظار الثالث هو السيادة العراقية والمحافظة عليها والتاكيد على كل التشريعات التي تصب في صالح سيادة البلد.



من جهة ثانية اكد القبانجي ، ان زيارة الرئيس الفرنسي للعراق مرحب بها طالما كانت في دعم سيادة العراق وابعاده عن الصراعات الجانبية، مبينا ان العراق ينفتح على الجميع.



وفي محور منفصل قال القبانجي، ان “تصريحات رئيس مجلس النواب التي اعتبر فيها ان السلاح المنفلت بيد الشيعة لم تكن تصريحات موفقة وفيها ضرب على الوتر الطائفي ونتمنى عليه تقديم الاعتذار عن هذه التصريحات الخاطئة وسحبها”.وحول المباحثات الجارية بين الحكومة الاتحادية وكردستان اكد انها مرحب بها ويحب ان تعالج المشاكل العالقة بما يحفظ المصالح الوطنية ومواجهة التحديات المشتركة.



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