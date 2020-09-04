محامي ميسي سيرد على بيان الليجا خلال ساعات

2020/09/04 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أنّ محامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم هجوم برشلونة، يستعد لإصدار بيان رسمي، خلال الساعات القادمة، للرد على بيان رابطة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

ميسي يرغب في الرحيل عن البارسا، استنادًا على بند في عقده، يمنحه الحرية الكاملة في فسخ التعاقد بعد نهاية كل موسم، لكن برشلونة يصُر على أن مدة البند قد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وهو ما أكدته رابطة الدوري الإسباني، أيضًا، قبل أربعة أيام، حيث قالت إنّ ليو لا يمكنه المُغادرة إلا بعد دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

وأوضحت الإذاعة، أنّ محامي النجم الأرجنتيني، يستعد للرد على بيان الليجا، خلال الساعات القامة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى، في ظل التقارير التي أفادت خلال الساعات الماضية، أنّ ميسي غير رأيه وسيظل في برشلونة حتى نهاية الموسم.

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